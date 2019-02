Leon in Resident Evil 2 deutlich gefragter als Claire

Capcom hat eine Webseite mit allerhand Statistiken zum Remake von Resident Evil 2, die uns einige spannende und ganz und gar unnütze Informationen zum neuesten Actionspiel der Japaner offenbart. Dort sehen wir zum Beispiel, wie viele Zombies mittlerweile getötet wurden, woran die Protagonisten am häufigsten sterben und dass sich 79 Prozent aller Spieler (zum Zeitpunkt des Schreibens) bei ihrem ersten Spieldurchlauf für Leon entscheiden haben. Laut Residentevil.net haben Spieler mittlerweile über 250 Millionen Zombies ermordet und weit über 225 Millionen Kakerlaken getroffen (was nur 0,0153 Prozent der Kakerlaken von unserer Welt sind - danke für diese Statistik, Capcom...). Dieser Datensatz stammt von all denjenigen, die sich dazu entschieden haben ihre Nutzungsinformationen mit dem Entwickler zu teilen - es handelt sich also nicht um die absoluten Werte.