Sekiro: Shadows Die Twice hat mehrere Enden

Sekiro: Shadows Die Twice ist vermutlich in vielerlei Hinsicht mit den früheren Werken von From Software verwurzelt, das Studio scheint gleichzeitig aber einige Strukturen aufbrechen zu wollen, um mit den Erwartungen der Fans zu brechen. Vor kurzem fand die Taipei Game Show statt und dort sprach der Game Director Hidetaka Miyazaki mit GameWatch über sein nächstes Spiel. Miyazaki bestätigte im Interview, dass Sekiro: Shadows Die Twice mehrere Enden haben wird, die auf getroffenen Entscheidungen während der Geschichte basieren. Darüber hinaus biete das Spiel mit dem New Game + zusätzlichen Wiederspielwert, da neue Spieldurchgänge viel schwieriger ausfallen werden, als wir das bislang von den Soulsborne-Spielen kennen. Release-Termin ist der 22. März, veröffentlicht wird Sekiro auf PS4, PC und Xbox One.