Gerücht: F2P-Battle-Royale der Titanfall-Macher erwartet

Am Wochenende gab es Gerüchte über ein mögliches Titanfall im Battle-Royale-Stil, das offenbar im Laufe des Tages angekündigt werden soll. Es wird vermutet, dass Apex Legends kostenlos spielbar sein wird und die Wartezeit bis zur Veröffentlichung des nächsten Hauptablegers überbrücken soll. In den Berichten, die wir aktuell finden, heißt es, dass das Spiel Ähnlichkeiten mit Overwatch haben könnte, da es Klassen von Helden geben wird, mit denen Spieler Dreiergruppen bilden. Maximal 60 Personen passen wohl auf einen Server, Spieler sollen allerdings nicht in die ikonischen Titanen schlüpfen dürfen... Technisch scheint Apex Legends auf der Engine des vorherigen Kapitels zu basieren und identisches Gameplay bieten. Zu diesem Punkt sind das alles nur Gerüchte, wir müssen bis auf Weiteres auf konkrete Details warten.