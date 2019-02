Berichten zufolge arbeitet Nintendo an kompakter Switch

Die Nintendo Switch hat sich in den letzten Jahren bereits außerordentlich gut verkauft und nun scheint es so, als würden wir Switch-Spiele in der Zukunft auf einem noch kompakteren System spielen können. In einem Bericht der japanischen Zeitung Nikkei zu den Quartalsergebnissen von Nintendo wurde scheinbar ein neues Stück Hardware enthüllt. Wie das Magazin berichtet, stehe noch in diesem Jahr ein kleineres Switch-Modell an, das sich aktuell in einer frühen Entwicklungsphase befinden soll. Im Artikel bestätigte Steve Bowling von Nintendo Life, dass diese kleinere Version der erfolgreichen Konsole günstiger sein wird, als sein größeres Pendant. Abgesehen davon erwähnt der Report noch, dass Nintendo daran arbeitet, seine Onlinedienste stärker auf Spieler und Fans abzustimmen.

Quelle: VG247.