Wir haben eigenes Gameplay von Crackdown 3

Crackdown 3 bereitet sich und seine Superagenten darauf vor, die Straßen von New Providence am 15. Februar zu erobern. Doch noch bevor dieser Tag kommt, haben wir ein paar Gameplay-Videos am Start, die wir euch vorstellen wollen. Im ersten Video bekommt ihr einen Eindruck aus der Kampagne, noch relativ früh im Spiel. Wir erkunden dort gerade New Providence, um hinter die Geheimnisse der verrückten Organisation Terra Nova zu kommen. Anschließend haben wir den Multiplayer-Modus, ausprobiert, in dem die neue Cloud-Technologie alles zerstörbar macht. Das Spielgefühl ist zackig und nachdem man weiß, was überhaupt passiert, macht Wrecking Zone wirklich Spaß. Am Ende haben wir noch ein Interview mit Microsoft Studios' Senior Art Director Dave Johnson, der uns über die Präsentation und mögliche Anknüpfpunkte mit der Vergangenheit aufklärt. Mehr Details zum Spiel findet ihr in unserer frischen Vorschau.