Juni-Termin für Persona Q2

Vergangene Woche wurde bestätigt, dass Persona Q2: New Cinema Labyrinth für westliche Märkte lokalisiert wird. Das Nintendo-3DS-Game erschien im November in Japan und vor kurzem gab es Berichte etwaiger Lokalisationspläne, die sich nun bewahrheiteten. Koch Media hat uns verraten, dass Atlus keine westlichen Synchronsprecher im Dungeon Crawler anbieten werde, der Titel erscheint folglich mit japanischem Originalton und englischen Untertiteln. Joker, der Protagonist von Persona 5, wird in Persona Q2 die Hauptrolle übernehmen und von den vielen Mitgliedern der Phantom Thieves, sowie den respektiven Gruppen von Persona 4, Persona 3 und dessen Spin-Off unterstützt. Wie der Beititel New Cinema Labyrinth bereits andeutet, wird es in der Fortsetzung von Persona Q: Shadow of the Labyrinth um das Vermächtnis der Kino- und Filmbranche gehen. Im Gegensatz zum Vorgänger soll Joker die Hilfe neuer Verbündeter wohl aber erst durch das Abschließen von Nebenquests erhalten. Der Ankündigung folgt das Opening-Video im Chibi-Stil, Persona Q2: New Cinema Labyrinth erscheint am 4. Juni exklusiv auf dem Nintendo 3DS.