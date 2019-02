Wir erkunden die erste Mission von The Division 2

Ubisoft wollte uns den Prolog von The Division 2 noch nicht zeigen, als wir letzte Woche zu Besuch in Paris waren. Stattdessen beschlossen sie, uns direkt in die erste Mission des Spiels zu werfen - Dawn's Early Light. Unser Auftrag war es, ins Weiße Haus zu gelangen und den Tag zu retten (oder zumindest zu verhindern, dass alles im Chaos versinkt). Leider gehören wir nicht zu diesen zielstrebigen Eliteagenten und deshalb suchten wir erst einmal nach Easter Eggs und Sammelkram, bevor wir uns dem Kampf anschlossen. Ach und das mit dem Affen... das tut uns leid. Mehr Infos zum Spiel gibt es in unserer neuen Vorschau.