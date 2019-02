Raids von The Division 2 bieten einzigartige Mechaniken, Bosse und mehr

Als Massive und die anderen Entwicklerteams vom originalen The Division die Incursions-genannten Raids vorstellten, waren das nur erste Gehversuche der Entwickler. Das System konnte Spieler von stärkeren MMO nicht überzeugen, weshalb Ubisoft einen Ausbau dieses Spielbereichs bestätigt. Doch was ist der große Unterschied zwischen Incursions und den Raids von The Division 2? Mathias Karlson, Game Director bei Massive, hat das folgendermaßen erklärt:

"Die letzte Incursion, die wir gemacht haben - Lost Signal - ist denke ich schon die erste Mission, die einen Vorgeschmack darauf bietet, wie ein Raid [in The Division 2] aussehen könnte. Wir hatten das Gefühl, wir sollten es wirklich tun, und deshalb setzen wir [nun] stärker auf Raids setzen. Das bedeutete für uns vor allem eine Gruppe von acht Spielern, was wiederum viele Möglichkeiten, Herausforderungen zu konstruieren, eröffnet. Es ist auch ein komplett maßgeschneiderter Bereich [...] mit einzigartigen Mechaniken, Bossen und Herausforderungen. [...] Es ist nicht nur schwierig, weil die Feinde so mächtig sind. Man muss herausfinden, wie man [am besten] vorgeht und wie man einen Boss besiegt, seine Schwäche findet [...]".

Das hört sich auf jeden Fall interessant an, gleichzeitig wissen wir aber bereits, dass solche Endgame-Inhalte nicht zum Start von The Division 2 verfügbar sein werden. Die gute Nachricht: Karlson sprach explizit von "Wochen", die zwischen dem Launch des Spiels und dem der Raids liegen - es sind also nicht Monate. Wir haben demnach genug Zeit das Maximallevel zu erreichen und vielleicht einen Clan zu bilden, bevor wir unsere Fähigkeiten in den ersten Raids testen. Welche Art von Verbesserungen und Änderungen möchtet ihr bei den in diesem Segment sehen?