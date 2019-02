The Division 2 bietet lebendigere und dynamischere Welt

Die Welt in The Division fühlte sich manchmal leblos und starr an, daher waren wir sehr erfreut zu sehen, dass im Washington D.C. von The Division 2 allerhand wilde Tiere neben den verbleibenden Überlebenden leben, die irgendwie durch den Tag kommen. Massive und Ubisoft haben darüber noch nicht viel gesprochen, glücklicherweise hatten wir die Gelegenheit mit Mathias Karlson, dem Game Director von Massive, genau das nachzuholen:

"Wir haben uns sehr bemüht, die offene Welt im Spiel wirklich lebendig, dynamisch und voller Aktivität, Leben und Bewegung zu gestalten - im Vergleich zu The Division. Das alles beruht im Wesentlichen in einem System, [...], das die Zivilisten, sowie die gegnerischen Fraktionen simuliert; ihre Bedürfnisse und Ziele in der Welt. [Es] führt sie durch die offene Welt, [gibt ihnen den Grund] Ressourcen zu beschaffen und Schlüsselpositionen zu beanspruchen. Was das letztendlich für euch als Spieler bedeutet? Dass alles nicht statisch und gleich sein wird. Ihr werdet überrascht sein, wenn ihr später wiederkommt und an derselben Stelle verschiedene Dinge geschehen sind.""