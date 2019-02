Bioware: Probleme mit Anthem zum Launch verschwunden

Bioware hatte einigen Ärger mit Anthem und der letzte Woche laufenden VIP-Demo. Aber die Probleme, auf die Spieler gestoßen sind, werden vor dem Start behoben, verspricht Bioware. Im Entwickler-Blog sprachen die Entwickler über das Ergebnis des ersten Betatests und erläuterten für die Open Demo, was als nächstes kommen wird. Nachdem er an dem Spiel gearbeitet und einige der fehlerhaften Elemente verbessert hatte, sagte Chad Robertson (Leiter des Live-Service, BioWare) den Fans, dass er und das Team "zuversichtlich sind, dass diese Änderungen das Spielerlebnis an diesem Wochenende verbessern werden".

Wir wurden aber auch über die Möglichkeit von wiederkehrenden Problemen informiert, wie etwa die Serverkapazitätsprobleme, die im ersten Test weit verbreitet waren. "Wenn sich mehr Spieler entscheiden, das Spiel auszuprobieren, als wir erwarten, verfügen wir auch über Systeme zur Kontrolle der Einstiegsraten eingehender Spieler. Damit soll sichergestellt werden, dass die Spieler im Spiel ununterbrochen Spaß haben und wir Zeit haben, die Kapazität zu erhöhen". Hast du die VIP-Beta von Anthem gespielt und wenn ja, gab es Probleme? Und wie läuft es aktuell?