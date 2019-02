Sonys Quartalsergebnisse von sinkenden PS4-Verkäufen betroffen

Im neuen Finanzbericht von Sony wurde deutlich, dass Sonys PS4 nicht mehr so gefragt ist, wie noch zuvor. Obwohl die rekordverdächtige Akquise von EMI Music Publishing für 2,3 Milliarden US-Dollar ein starkes Wirtschaftswachstum mit sich brachte, zeigte der Konzern deutliche Anzeichen des schwächelnden Gaming-Geschäfts. Hardware-Verkäufe sanken über das Weihnachtsgeschäft auf 8,1 Millionen Geräte, was laut CFO Hiroki Totoki durchaus erwartbar war, für eine Konsole dieses Alters. Neben dem schwindenden Konsolenabsatz sanken auch die Einnahmen im Software-Verkauf um 14 Prozent, obwohl Titel wie Spider-Man und God of War nach wie vor gefragt seien.

"Das Gaming-Geschäft, das in den letzten Jahren Sonys Profit[-quelle] war, wird voraussichtlich vor der Einführung der nächsten Spielekonsole [abebben].", erklärte Hidece Yasuda, Analyst von Ace Securities. "Das ist aufgrund des Produktzyklus unvermeidlich."

Bereits im September hatte der Aktienkurs von Sony ein Rekordhoch erreicht, seitdem ist der Index allerdings um ein Viertel gefallen. Wann werden wir neue Hardware von Sony sehen?