Komplette Fahrzeugliste aus Dirt Rally 2.0 enthüllt

Dirt Rally 2.0 soll am 26. Februar für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, und Codemasters erhöht die Begeisterung für ihre Fortsetzung mit der Veröffentlichung der kompletten Fahrzeugliste, die natürlich die "Porsche 911 RGT Rallye"-Spezifikation nicht enthält, weil sie für diejenigen reserviert ist, die die Deluxe- oder Day-One-Editionen kaufen.

60 Tage nach dem Start des Spiels werden wir alle in der Lage sein, hinter das Steuer dieses Autos zu steigen. Aber beim Start gibt es auch so keinen Mangel an Fahrzeugen. Es wird auch saisonale Inhalte zum Start geben, obwohl Codemasters verspricht, bald mehr über die erste Staffel zu erfahren, etwa die Liste der unterstützten Peripheriegeräte.

Wir haben auch einen neuen Trailer, in dem Jon Armstrong den Chefdesigner Ross Gowing für eine Runde in einer echten Rallye in Wales mitnimmt.

Ach ja, die Fahrzeugliste wollen wir auch nicht vergessen:

Rally Aston Martin V8 Vantage GT4

Rallycross Audi S1 EKS RX quattro

Rally Audi Sport quattro S1 E2

Rally BMW E30 M3 Evo Rally

Rally Chevrolet Camaro GT4.R

Rally Citroen C3 R5

Rally DS 21

Rally Fiat 131 Abarth Rally

Rally Ford Escort Mk II

Rally Ford Escort RS Cosworth

Rallycross Ford Fiesta OMSE SuperCar Lites

Rally Ford Fiesta R2

Rally Ford Fiesta R5

Rallycross Ford Fiesta Rallycross (MK7)

Rallycross Ford Fiesta Rallycross (MK8)

Rally Ford Mustang GT4

Rally Ford RS200

Rally Ford Sierra Cosworth RS500

Rally Lancia Delta HF Integrale

Rally Lancia Delta S4

Rally Lancia Fulvia HF

Rally Lancia Stratos

Rally MG Metro 6R4

Rally MINI Cooper S

Rally Mitsubishi Lancer Evolution VI

Rally Mitsubishi Lancer Evolution X

Rally Mitsubishi Space Star R5

Rally Datsun 240Z

Rally Opel Adam R2

Rally Opel Ascona 400

Rallycross Opel Corsa Super 1600

Rally Opel Kadett C GT/E

Rally Peugeot 205 GTI

Rally Peugeot 205 T16 Evo 2

Rally Peugeot 208 R2

Rally Peugeot 208 T16 R5

Rallycross Peugeot 208 WRX

Rally Renault 5 Turbo

Rally Alpine Renault A110 1600 S

Rallycross Renault Clio R.S. S1600

Rallycross Renault Megane RS RX

Rally ŠKODA Fabia R5

Rallycross Speedcar Xtrem

Rally SUBARU Impreza 1995

Rally SUBARU WRX STI NR4

Rallycross Subaru WRX STI Rallycross

Rally Volkswagen Golf GTI 16V

Rally Volkswagen Polo GTI R5

Rallycross Volkswagen Polo R Supercar

Rallycross Volkswagen Polo S1600