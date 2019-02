Anthem spielt man am erfolgreichsten hoch oben in der Luft

Anthem hat kein Deckungssystem. Einer der Gründe dafür ist, dass deine beste Verteidigung oft hoch oben in der Luft in die Offensive geht. Wenn du die Booster deines Javelins benutzt, um herumzufliegen oder über den Feinden zu schweben, wird die Sache viel einfacher. Dies wird nicht nur einige Feinde völlig harmlos oder einfach weniger effektiv machen, sondern könnte auch die Abklingzeit verschiedener Fähigkeiten reduzieren, den Ultimate des Rangers effektiver machen und einfach cool aussehen. Schaut euch in unserem exklusiven Gameplay-Clip an, wie effektiv das ganze ist.