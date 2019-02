Ist dies das stärkste Scharfschützengewehr in Anthem?

Unsere Javelins in Anthem haben viele interessante Fähigkeiten, aber das bedeutet nicht, dass du deine altmodischen Waffenfavoriten vergessen solltest. Wir erkannten diese Strategie schnell in unserer Anspielsession, als wir ein wirklich tolles Scharfschützengewehr fanden und gegen die sehr herausfordernden Feinde auf Großmeister-Schwierigkeit einsetzten. Könnte es die beste Waffe in Anthem sein? Du kannst dir das exklusive Gameplay ansehen und selbst der Richter sein.