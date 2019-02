Crackdown 3 angespielt - das Actiongame will "mehr für Fans liefern"

Dave Johnson, Senior Art Director von Microsoft Studios, war bei einer Londoner Veranstaltung anwesend, als wir kürzlich das am 15. Februar 2019 für Xbox One und PC erscheinende Crackdown 3 in die Finger bekamen (hier unsere Vorschau). Und nachdem wir das Spiel ausprobiert hatten, setzten wir uns mit ihm zum Interview hin, um über die Ziele für dieses Projekt zu sprechen und darüber, wie sie sich jetzt fühlen, dass es fast im Handel ist.

"Als wir loslegten, um Crackdown 3 zu machen, hatten wir einige ziemlich ehrgeizige Ziele", erklärte Johnson. "Ich denke, dass das Team selbst wusste, dass wir diese originelle Formel, die Crackdown so großartig machte, nehmen und erweitern wollten. Also wollten wir sicherstellen, dass wir Dinge, die die Spieler lieben, wie die Kugeln, die Vertikalität, das skillbasierte Levelsystem - all die Dinge, die es wirklich besonders gemacht haben - zurückbringen, aber dann wollten wir so ziemlich alles erweitern. Wir wollten eine viel ausgefeiltere Geschichte und Erzählung aufbauen, wir wollten die Größe der Welt vergrößern, und wir wollten einfach im Allgemeinen mehr für die Fans des Franchise geben."

Mit einer größeren Welt kommen mehr Optionen, und was die Auswahl betrifft, die Ihnen zur Verfügung steht, hat Johnson auch klargestellt, dass dies alles andere als eine lineare Erfahrung ist, als er sagte: "Wir wollen, dass [Spieler] neue und aufregende Wege finden, dieses Spiel zu spielen. Das ist das Schöne an einem Spiel wie Crackdown 3 und einer Kampagne wie dieser - man kann es so spielen, wie man will, und meine eigne Erfahrung wird sich stark von der anderer unterscheiden - und das ist eine wirklich gute Sache."

