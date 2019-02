Crackdown 3 ist "aufregend für die Zukunft der Spiele"

Wir nähern uns immer näher an die Veröffentlichung des bombastischen Action-Spiels Crackdown 3 am 15. Februar 2019. Vor dem Bombenabwurf hatten wir ein Gespräch mit Dave Johnson, Senior Art Director bei Microsoft Studios, über die Entwicklung des Spiels und Crackdown 3 auch ausgiebig für unsere frische Vorschau angespielt. Eines der interessanteren Dinge an Crackdown 3 ist, neben dem übertriebenen Kunststil und Gameplay, zweifellos die Tatsache, dass die In-Game-Welt von Anfang an ohne objektive Einschränkungen vollständig erforschbar ist, ganz zu schweigen von der Veränderung der Spielwelt sowohl im Einzel- als auch im Mehrspieler-Modus.

"Ich denke, das ist eines der wirklich ordentlichen und ansprechenden Dinge über die Art und Weise, wie wir die Kampagne strukturiert haben", sagte Johnson. "Wenn ein Spieler, direkt in dem Moment, in dem er ein Spiel startet, den ultimativen Kingpin im Spiel angehen will, kann er das tun."

Wir haben auch ein wenig über den Multiplayer gesprochen, der mit Hilfe der Cloud-Technologie alles in den Karten zerstörbar macht: "Das ist etwas, das noch nie zuvor getan wurde, es ist Neuland [...] Jedes Mal, wenn jemand dieses Spiel spielt, ist es das erste Mal, dass er sieht, dass ein gigantisches Gebäude vor ihm herunterkommt, während er dieses Multiplayer-Erlebnis spielt, etwas unglaublich Einzigartiges. Wenn man jemand anderem zusieht, wie er dieses Spiel spielt und man genau alles sieht, was um ihn herum passiert, bis hin zur Zerstörung, den Trümmern, den Explosionen, dem Schusswechsel und den Begleitern und all dem Zeug, versteht man schnell, wie aufregend das für die Zukunft der Spiele ist."

Was die Energie und Persönlichkeit betrifft, die das Spiel besitzt, so schickte Johnson ein Lob an den Protagonisten Terry Crews. "Wenn man zurückgeht und die ersten beiden Spiele spielt, nehmen sie sich selbst nie zu ernst, sie sind im Allgemeinen ziemlich unbeschwert, was den Humor betrifft", erklärte er. "Wir haben auf der Ein-Mann-Energiebombe Terry Crews aufgetragen, ich meine, der Typ strahlt nur Energie aus. Er ist voller Leben und er ist super lustig und wirklich fesselnd und das ist der Geist, den wir auch mit dem Spiel verkörpern wollten."