Generation Zero ist fertig fÃ¼rs Presswerk

Avalanche Studios arbeitet derzeit hart an Generation Zero, aber Studiogründer Christofer Sundberg hat sich die Zeit genommen, auf Twitter zu enthüllen, dass das Spiel den Goldstatus erreicht ist. "Es ist eine wirklich einzigartige Erfahrung und eine neue originale IP von uns hier im Irrenhaus, das wir #AvalancheStudios nennen", fügte er hinzu. Wir haben uns das Spiel neulich angesehen, wenn du also an Generation Zero interessiert bist, dann schau dir unbedingt unsere Vorschau an.