Liverpool-Chef und Games-Veteran Peter Moore besorgt wegen Fortnite

Fortnite ist ein Spiel, das gerade in aller Munde ist. Und jetzt meiert Peter Moore, CEO des britischen Fußballclubs Liverpool FC und Videogame-Veteran (Dreamcast, Xbox, EA), in die Debatte hinein, wegen der von ihm befürchteten Auswirkungen von Fortnite auf die Welt des Fußballs. Wie von der Arabian Business berichtet, sprach Moore kürzlich über das Thema, junge Fans beim Fußball an Bord zu holen, und sagte, dass "neunzig Minuten eine lange Zeit sind für einen männlichen Millennial, um sich auf eine Couch zu setzen". Wenn er über männlichen Millennials und deren Engagement im Sport spricht, sagt er weiter, dass er "besorgt ist als CEO eines Fußballvereins, der darauf angewiesen ist, dass die nächste Generation von Fans durchkommt".

Aber was ist die Lösung? Nun, Moore ist der Meinung, dass der Aufbau von "technologischem Können" als Club der Schlüssel dazu ist, junge Fans zu gewinnen: "Es gibt so viel Zeitdruck jetzt und nur 24 Stunden am Tag - und es gibt nur einige Stunden, um Fortnite zu spielen." Moore spricht weiter über die technologische Seite des Fußballs in Bezug auf das Engagement, fügt er hinzu: "Wir sind eine Branche, die Technologien nutzen muss, um sicherzustellen, dass wir nicht eine ganze Generation junger Menschen verpassen, die aufwachsen und keine Liebe zum Fußball haben. Wir müssen Inhalte in Bissen von 60 bis 90 Sekunden verpacken, um ihr Engagement zu erhalten."

Ein Teil davon, diesen Inhalt wirkungsvoll zu gestalten, ist jedoch, Details für die Zielgruppen quasi maßzuschneidern. "Das ist etwas, was ich in Videospielen gelernt habe. Ich kann dir alle möglichen Dinge bei bestimmten Spielern aufzwingen, aber wenn du nur an Mohamed Salah interessiert bist, und ich das nicht weiß, ist mein Einsatz umsonst", sagt er. "Du könntest Gini Wijnaldum mögen. Je mehr wir über dich erfahren, desto mehr können wir Dinge zu Gini Wijnaldum vorantreiben, die jemand anklicket oder die ihn ansprechen werden. Der Schlüssel ist, dass ich wissen muss, wer du bist."

Was denkst du denn? Werden Fortnite und andere beliebte Videospiele junge Fans vom Fußball abbringen?