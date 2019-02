Tomb Raider via Xbox Game Pass verfügbar

Microsoft liebt es, Fans damit anzuteasern, was mit Xbox Game Pass-Abonnementdienst passiert. Und just gerade wurde eine heiße Info enthüllt. Wir hatten Hinweise erhalten, dass etwas kommt und jetzt wissen wir, dass das 2013er-Abenteuer von Lara Croft via Xbox Game Pass am Start sein wird: Tomb Raider. Square Enix hat die Trilogie im letzten September mit Shadow of the Tomb Raider abgeschlossen. Wenn ihr also noch keine Gelegenheit hattet, Lara Crofts Reise auszuprobieren, könnt ihr das als Game Pass-Abonnenten gleich mal nachholen.