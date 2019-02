Dr. Mario World praktiziert ab Sommer auf iOS und Android

Nintendo hat heute angekündigt, dass sie eine Partnerschaft mit der Line Corporation eingegangen sind, bei der es um mobile Spiele geht. Beide Unternehmen werden ein neues Spiel für iOS-Geräte und Android-Smartphones entwickeln und veröffentlichen. Und welches Game schickt Nintendo los ins Mobile-Rennen? Das Action-Puzzle-Spiel namens Dr. Mario World. Es wird im Frühsommer weltweit veröffentlicht, wobei NHN Entertainment bei der Entwicklung des Spiels mitwirkt.

Nintendo ist bereits mit Titeln wie Super Mario Run auf dem mobilen Markt vertreten, das geplante Mario Kart Tour kommt ebenso - allerdings verspätet - im Sommer. Was Line betrifft, so bieten sie Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen für 165 Millionen aktive Nutzer in Japan, Taiwan, Thailand und Indonesien an.