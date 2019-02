Super Smash Bros. Ultimate ist Nintendos schnellst verkauftestes Spiel aller Zeiten

Der Nintendo-Smash-Hit hat zwischen dem 7. Dezember 2018 und dem 31. Dezember 2018 satte 12,08 Millionen Einheiten verkauft - und ist damit das am schnellsten verkaufte Nintendo-Spiel aller Zeiten (wobei der bisherige Rekordhalter New Super Mario Bros. Wii mit zehn Millionen verkauften Einheiten war). Das Spiel liegt auch in der Bestseller-Rangliste von Nintendo ganz oben und belegt hinter Super Mario Odyssey und Mario Kart 8 Deluxe den dritten Platz, was ihm in Zukunft eine gute Chance auf diesen Spitzenplatz gibt.