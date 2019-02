Kano als Kämpfer für Mortal Kombat 11 bestätigt

Kano, ein brutaler Veteran-Kämpfer der Mortal Kombat-Reihe, der erstmals in der ersten Folge der Serie auftaucht, tritt in die Liste Mortal Kombat 11 ein. Der Kämpfer wurde während eines Livestreams angekündigt und kürzlich auf Twitter bestätigt und wird zum Start des Spiels am 23. April 2019 an der Seite des Verbündeten Shao Khan spielen können. Der Entwickler zeigte auch einen Blick auf einen rein brasilianischen Skin, der Kano als Cangaçeiro-Bandit zeigt.