Ab jetzt Gratiswochenende für Xbox Live Gold

Habt ihr eine Xbox One, aber den Abschluss eines kostenpflichtigen Xbox Live Gold-Abonnements übersprungen? Dann könnte das kommende Wochenende interessant sein. Um den Spielern den Wert der Gold-Mitgliedschaft zu zeigen, gibt Xbox allen Nicht-Abonnenten die Möglichkeit, vom 31. Januar und bis zum 3. Februar kostenlos zu spielen. Die "Free Play Days For All" öffnen das Schloss für den Mehrspieler-Modus auf der Xbox One, so dass jeder spielen kann. Wirst du dieses Wochenende Multiplayer auf Xbox One spielen?