50 Prozent aller US-Switch-Käufer besitzen auch eine PS4

Es scheint, als ob Spieler, die in eine Nintendo Switch investiert haben, ihre Videospiele wirklich lieben. Nach Angaben der Marktforscher NPD (die den Verkauf von nordamerikanischen Videospielen verfolgen) besitzen satte 50 Prozent derjenigen US-Käufer, die eine Switch haben, auch eine Playstation 4. Und es hört damit nicht auf, denn über 40 Prozent haben auch ein Xbox One. Das alles wurde von Mat Piscatella via Twitter offenbart. Geht euch das auch so? Besitzt ihr zwei oder gar drei Konsolen?