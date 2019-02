Battlerite Royale bald Free-to-Play

Stunlock Studios hat letzte Woche bekanntgegeben, dass ihr MOBA-/Battle-Royale-Hybrid Battlerite Royale am 19. Februar aus der Early-Access-Phase von Steam aussteigen wird. Seit September ist der Free-to-Play-Titel bereits auf Valves Distributionsplattform verfügbar, nun folgt die Veröffentlichung "mit einem umfangreichen Update", verspricht Peter Ilves, Game Director von Stunlock Studios, in einer Pressemitteilung. Wir haben bereits im Zuge eines Livestreams in das Spiel reingeschaut, werdet ihr ebenfalls einen Blick riskieren, sobald Battlerite Royale kostenlos spielbar wird?