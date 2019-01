Update 1.03 für Kingdom Hearts III fügt geheimen Film hinzu

Wir wissen seit einiger Zeit, dass Kingdom Hearts III einen geheimen Films und einen speziellen Epilog nach der Veröffentlichung über ein Updates erhalten würde. Während der Epilog bereits gelandet war, ist der geheime Film jetzt im Rollenspiel von Square Enix mit Update 1.03 angekommen. Natürlich sind die Details des Films super geheim (wie der Name schon sagt), genau wie die zum Epilog. Das Spiel wurde gerade Anfang dieser Woche veröffentlicht, also gehen wir davon aus, dass viele Fans den geheimen Film erreichen und das Ende sehen werden, wenn sie fit und bereit sind. Wenn du wissen möchtest, was wir von dem Spiel halten, schaue dir unbedingt unsere Kritik an.