Focus Home Interactive hat die zweite Episode der Web-Serie über A Plague Tale: Innocence veröffentlicht. Das düstere Abenteuer erscheint am 14. Mai 2019 für PS4 und Xbox One. Während sich die erste Episode der Web-Serie auf die Protagonisten von A Plague Tale: Innocence, konzentrierte, geht es nun tiefer in das finstere Mittelalter. Das Team von Asobo erklärt die Prozesse, die zu dieser realistischen Spielwelt geführt haben­. Inspiriert von heute noch existierenden französischen Dörfern, deren Grundrisse, Straßen und Gebäude als Vorlage dienen, bis hin zu Gemälden von Vermeer und Bruege entstand eine Welt, die durch realistische Beleuchtungseffekte bereichert wird und A Plague Tale: Innocence als Bühne für eine bewegende und emotionale Geschichte dient.