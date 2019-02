PS4-Version von Arena of Valor in Europa gelistet

Arena of Valor ist ein in China sehr beliebtes MOBA, das im Oktober 2016 für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht wurde und im vergangenen September auf die Switch kam. Wie Gematsu nun berichtet, habe die PEGI das Game für die PS4 gelistet und eine Altersempfehlung ab zwölf Jahren ausgesprochen, was auf einen baldigen Release hindeutet. Arena of Valor ist Free-to-Play-spielbar und bietet aktuell 39 Charaktere. Im unteren Video demonstrieren wir euch, wie das Spiel auf der Switch funktioniert, interessiert euch die PS4-Fassung?