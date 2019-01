Ben Affleck bricht endgültig mit The Batman

Wir haben schon seit langem Gerüchte darüber gehört, dass Ben Affleck die Batman-Kutte aufhängen und aussteigen will aus dem kommenden Film, der einfach The Batman genannt wird. Nun, während der Entwicklung gab es ein paar Kinderkrankheiten, und jetzt haben wir die Bestätigung, dass der Batfleck wirklich nicht mehr existiert. Wie von Deadline berichtet, ist der Film nun für ein Release-Fenster im Jahr 2021 geplant, genauer gesagt am 25. Juni. Matt Reeves ist immer noch Autor und Regisseur des Projekts. Jetzt wird sich der Film jedoch stattdessen auf einen jüngeren Bruce Wayne konzentrieren, obwohl wir nicht wissen, wer ihn spielen wird. Ben Affleck hat seinen Ausstieg via Twitter effektiv bestätigt.