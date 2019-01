Clip zu Sekiro: Shadows Die Twice zeigt Gyoubu Masataka Oniwa

Die Macher von Sekiro: Shadows Die Twice haben uns ein neues Video auf Twitter geschenkt, das einen neuen Charakter namens Gyoubu Masataka Oniwa vorgestellt.

"Während ich atme, wirst du nicht vorbeigehen", lautet die einfache Bildunterschrift, die wir mit diesem kurzen Video erhalten, das du unten ansehen kannst. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen, aber angesichts dessen, was wir gesehen haben in Kombination mit der Bildunterschrift wetten wir, dass Oniwa ein furchterregender Krieger und vielleicht sogar ein Boss sein wird, der als Dorn in unserer Seite fungiert.