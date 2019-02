Overwatch mit neuer Paris-Karte auf Testserver

Blizzard hält die Overwatch-Spieler gerade sehr beschäftigt, denn nicht nur das "Lunar New Year Event" findet mit der üblichen Mischung aus speziellen Skins und Goodies statt, sondern wir haben auch herausgefunden, dass eine neue Karte mit Setting im schönen Paris gerade im PTR (Public Test Realm auf PC) gelandet ist. Wir sehen das Kabarett Luna, die Heimat der Diva Luna. Wir bekommen auch die leckere Pâtisserie Galand und das große Palais Maison Marat für unser Sehvergnügen geliefert. Paris ist eine brandneue Assault-Map, auf der wir durch die engen Gassen der Stadt der Liebe kämpfen, bevor wir an der Seine landen, so dass es sich während des Kampfes lohnen könnte, auch die Sehenswürdigkeiten zu besuchen.