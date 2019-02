Dauntless verschifft Spieler in den Epic Games Store

Phoenix Labs und Epic Games haben sich zusammengetan, um dem Monster-Hunter-Klon Dauntless über den Epic Games Store zu vertreiben. Der Entwickler kündigte deshalb an, dass Spieler bereits in Kürze vom eigenen Launcher in das PC-Distributionssystem von Epic umziehen werden. Das sei laut dem Studio der "erste große Schritt" in Richtung Crossplay mit den noch in diesem Jahr anstehenden Konsolenversionen (Xbox und PS4) des Actionspiels, Mobile und die Nintendo Switch sollen in Zukunft ebenfalls davon Gebrauch machen. Sämtliche Fortschritte werden bei dieser Migration übernommen, da erzielte Inhalte accountgebunden sind. Dauntless wird allem Anschein nach exklusiv im Epic Games Store bereitstehen, der eigene Launcher werde in ein paar Monaten abgeschaltet, heißt es weiter. Mehr Infos gibt es im FAQ und im Epic-Store. Habt ihr euch schon einen Eindruck eingeholt?