Studie zeigt: Videospielen steigert Teambildungsfähigkeit

Studien über Videospiele sind keine Seltenheit - und ein aktuelles Beispiel der Brigham Young University (BYU) zeigt, dass neu gebildete Arbeitsteams nach 45 Minuten gemeinsamem Videospielen eine Produktivitätssteigerung von 20 Prozent erfahren haben.

Die vollständige Studie ist in der Zeitschrift AIS Transactions on Human-Computer Interaction veröffentlicht und beobachtete 352 Personen, bevor sie sie nach dem Zufallsprinzip in 80 Teams ohne vorher bestehende Beziehungen einteilten. Sie wurden dann mit einem Geocaching-Wettbewerb namens Findamine beauftragt, bei dem sie textbasierten Hinweisen folgen mussten, um Orientierungspunkte zu finden, die am Ende mit finanziellen Anreizen verbunden waren.

Im Anschluss an diese erste Runde wurden Teams entsandt, um entweder gemeinsam Videospiele zu spielen, ruhige Hausaufgaben zu machen oder eine Zielerreichungsdiskussion zu führen, die jeweils 45 Minuten dauerte. Rock Band und Halo 4 waren die Wahl der Videospiele, weil sie beide "vertraut" sind und eine Koordination zwischen den Spielern erfordern. Während die Gruppe "Zielerreichungsdiskussion" eine höhere Steigerung des Teamzusammenhalts gegenüber den Gaming-Teams verzeichnete, steigerten letztere die Leistung in ihrer zweiten Findamine-Runde von 435 auf 520.

"Diesen großen Sprung zu sehen - besonders für die Zeit, die sie gespielt haben - war ein wenig schockierend", sagte Co-Autor und BYU-Mitarbeiter Professor Greg Anderson. "Unternehmen geben Tausende und Abertausende von Dollar für Teambuilding-Aktivitäten aus, und ich denke, geht los und kauft eine Xbox", führte der Forscher aus. "Team-Videospiele können wirklich eine brauchbare - und vielleicht sogar optimale - Alternative für den Teamaufbau sein", fügte der leitende Forscher Mark Keith hinzu, außerordentlicher Professor für Informationssysteme an der BYU.

Die Forscher fügen auch hinzu, dass die Spieler nicht unbedingt engagierte Spieler sein müssen, um die Vorteile zu sehen, da Anfänger schnell Arbeitsbeziehungen und eine bessere Kommunikation aufgebaut haben, um die Spiele mit ihren Kollegen zu lernen. Ein Vorbehalt, der jedoch hinzugefügt wurde, ist, dass dies mit einem Team geschehen ist, das sich nicht kannte. Und die BYU fügt hinzu, dass, wenn Teammitglieder bereits miteinander vertraut sind, konkurrierende Spiele tatsächlich Vorurteile und negative Beziehungen verstärken können, die es vorher gab. Mitglieder von BYU untersuchen nun den unterschiedlichen Einfluss, den wettbewerbsfähige und nicht wettbewerbsfähige Spiele auf die Teambildung haben können.

Welche Spiele würdest du spielen, um das Teambuilding zu verbessern? Nachfolgend haben wir einige Beispiele aufgeführt.