Rare ermöglicht Abstellen von Crossplay bei Sea of Thieves

Ende letzten Jahres kündigte Rare den Neuzugang des Arena-Modus für Sea of Thieves an. Dabei handelt es sich um einem wettbewerbsfähigen PvP-Modus, bei dem wir mit anderen Besatzungsmitgliedern auf den Weltmeeren um Wertsachen kämpfen werden. Da Maus und Tastatur im Allgemeinen als Vorteil in vielen Games angesehen werden, hat sich Entwickler Rare entschieden, die Möglichkeit anzubieten, das Crossplay auszuschalten und Xbox One-Spieler, die eine Maus-Tastatur-Setup verwenden (die Konsole unterstützt Maus und Tastatur), immer in den Crossplay-Pool zu zwingen.

Das bedeutet, dass alle Piraten, die Controller-Fans im Crossplay treffen werden, auf der Xbox One mit einem Controller spielen. Sea of Thieves ist eines der Spiele, bei denen Maus und Tastatur nicht unbedingt so viel stärker sind. Aber wir schätzen es, dass wir zumindest die Wahl haben. All dies wurde in einem Developers Update angekündigt, das gerade veröffentlicht wurde. Der Teil über das Crossplay beginnt etwa 90 Sekunden nach dem Start. Denkst du, das ist ein Feature, das alle Crossplay-Spiele haben sollten?