Wer als Piranha-Pflanze in Super Smash Bros. Ultimate spielt riskiert kaputten Speicherstand

Die Fans waren begeistert, als Nintendo bekannt gab, dass sie die Piranha-Pflanze als DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate hinzufügen würden. Aber nachdem sie vor kurzer Zeit spielbar gemacht wurde, wollen einige Spieler am liebsten etwas Herbizid gegen die bedrohliche Pflanze verwenden. Der Grund dafür ist, dass mehrere Spieler berichtet haben, dass ihre Spiel- bzw. Speicherdateien beschädigt wurden, nachdem sie den DLC-Charakter im All-Star-Modus verwendet haben. Hier kann man einige Berichte dazu nachlesen. Wer also auf Nummer Sicher gehen will, sollte vorerst die Hände von der Grünpflanze lassen. Wir haben immerhin einen exklusiven Gameplay-Clip für euch von der Piranha Plant. Schaut mal rein, was ihr verpasst.