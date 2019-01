Darksiders: Warmastered Edition reitet auf Nintendo Switch ein

THQ Nordic hat einen Trailer für die bevorstehende Veröffentlichung von Darksiders: Warmastered Edition für Nintendo Switch etwas früher als gewollt veröffentlicht. Und dann schnell wieder verschwinden lassen, aber das Video wurde zwischendrin ebenso schnell von der offiziellen Website heruntergeladen. Es scheint, dass jemand etwas zu früh auf dem Publish-Button war, aber was im Internet passiert, bleibt im Internet - für immer.

Der Trailer wurde nach kurzer Zeit durch ein GIF ersetzt, das Leslie Nielsens als Frank Dreblin aus der nackten Pistole zeigt, die inmitten eines feurigen Schlachtfeldes steht und "Disperse!" schreit. Was so viel heißt wie: "Gehen sie weiter, hier gibt'S nichts zu sehen!" Hat natürlich niemand gemacht. Schaut euch den Clip unten an: