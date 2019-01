Drei exklusive Gameplay-Clips aus Rage 2

Einer der interessantesten großen Titel, die in diesem Frühjahr erscheinen werden, ist das Joint Venture zwischen id Software und den Avalanche Studios, aus dem Rage 2 erwächst. Wir haben vor kurzem einen Vorschau-Build in die Finger bekommen und einiges an Gameplay aufgenommen. Schaut zu, wie wir einen Außenposten zerstören, eine Stadt erkunden und in der riesigen offenen Welt ballern, fliegen und rasen. Eine frische Vorschau haben wir auch - und zwar bombastisch genau hier.