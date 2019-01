Steam-User kritisieren Metro Redux in Grund und Boden

Bekanntermaßen haben 4A Games und Deep Silver die Entscheidung getroffen, Metro Exodus für PC-Spieler exklusiv über den Epic Store zu verkaufen, wenn es am 15. Februar 2019 startet. Das hat Valve nicht allzu sehr erfreut hat und das Management hat die Entscheidung "unfair" für Spieler genannt.

Metro Exodus wird also nicht mehr auf Steam veröffentlicht außer für diejenigen, die es bereits auf der Valve-Plattform vorbestellt haben oder die bereit sind, ein Jahr auf das Ende der epischen Exklusivität zu warten, da das Spiel erst im Februar 2020 auf Steam veröffentlicht wird. Klar, dass dies einige Steam-Kunden verärgert hat, die nun die Entscheidung getroffen haben, die beiden vorherigen Spiele auf Steam zu etwas zu kritieren, wie von PCGamesN berichtet.

Die Redux-Versionen (die Remaster also) von Metro 2033 und Metro: Last Light sind seit der Ankündigung zu Metro Exodus Opfer eines klassischen Review-Bombs. Viele der User-Rezensionen beziehen sich direkt auf den Epic Store, wobei einige Spieler sogar sagen, dass sie diese Spiele lieben, sie aber nur wegen der jüngsten Entscheidung kaputtschreiben wollen. Beide Titel werden jedoch irgendwann in Zukunft im Epic Store erscheinen und damit auch eine neue Plattform geben.

Wie findet ihr diese Situation?