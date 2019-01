The Grand Tour Game löscht eigenständig Speicherstände auf Xbox One

Das Arcade-Rennspiel The Grand Tour Game ist ziemlicher Lizenzschrott, wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt. Und es gibt scheinbar echte Probleme mit der inneren Logik des Spiels, denn ein ziemlich blöder Bug lässt die Speicherstände verschwinden, zumindest auf der Xbox One X. Zum ersten Mal löschte das Spiel sämtliche Daten nach einem Update, dass eine neue Episode für das in eben solche geteilte Rennspiel hinzufügte. Allerdings verschwinden sie Speicherstände und damit die Möglichkeit, fehlende Goldmedaillen in einzelnen Episoden nachträglich zu erreichen. Aktuell haben wir getestet und das Spiel auf Xbox One gestartet, nachdem die Konsole komplett heruntergefahren war. Ergebnis: Alle Speicherstände in The Grand Tour Game sind auch Null gesetzt. Das passiert jedes Mal. Der Entwickler ist sich dem Problem bewusst und arbeitet an einem Update.