American McGee arbeitet an "Design, Artwork und Story" für Alice: Asylum

Die Alice-Spiele von American McGee nehmen die Geschichten von Alice im Wunderland auf und verleihen ihr eine einzigartige Note, die sie mehr in ein Horrorerlebnis als in ein schönes kleines Märchen verwandelt. Wir wussten bereits, dass McGee den dritten Alice-Teil machen will. Und wenn du auf diese Fortsetzung gewartet hast, dann hat der Entwickler gute Nachrichten für dich, wie er auf seinem Blog gezeigt hat.

McGee hat an einigen Ideen gearbeitet. Das dritte Spiel trägt den Codenamen Alice: Asylum und McGee sagt, dass er "hart an Design, Artwork und Story für das nächste Kapitel in Alice' Abenteuern arbeitet". Außerdem erfahren wir, dass die Story vor dem ersten Spiel stattfindet, bei dem die junge Protagonistin "das Trauma des Verlustes ihrer Familie überwindet".

Wer McGee unterstützen will, kann auf der Patreon-Seite für Alice: Asylum seine Kohle investieren. Was Patreon betrifft, so wird McGee hier Updates und Inhalte aus der Vorproduktion wie Artworks und Planungsdetails veröffentlichen. Zu den Belohnungen der hinteren Reihe gehört auch das White Rabbit Collector Set.