Mortal Kombat 11 erst Mitte Mai für Nintendo Switch

Wir waren alle sehr überrascht, als wir sahen, wie Mortal Kombat 11 bei den The Game Awards letzten Monat angekündigt wurde. Und wir waren ebenso überrascht zu hören, dass es für Nintendo Switch sowie auf PC, PS4 und Xbox One kommt. Das Veröffentlichungsdatum soll eigentlich der 23. April 2019 sein, aber ein neuer Eintrag im offiziellen britischen Nintendo-Shop zeigt an, dass wir etwas länger auf das Spiel warten müssen, zumindest für die Nintendo-Konsole.

Dieses Shop-Listing hat den 10. Mai 2019 als Veröffentlichungsdatum für die Nintendo Switch fixiert. Wir können auch sehen, dass Vorbesteller den guten alten Shao-Khan als spielbaren Charakter bekommen, obwohl das für die Fans wahrscheinlich nicht ganz so interessant ist wie dieser mögliche Veröffentlichungstermin. Was die Switch-Version betrifft, so haben wir uns an Nintendo gewandt, um einen offiziellen Kommentar zu diesem Thema zu erhalten. Planst du, dieses Spiel auf Switch zu bekommen?