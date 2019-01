Rage 2 ausgiebig angespielt

In Berlin haben wir vor kurzem Rage 2 angespielt, das in diesem Frühjahr gegen Ubisofts Far Cry: New Dawn und 4A Games' Metro Exodus antreten muss. Die bombastischen Schweden von Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max) haben sich mit den Shooter-Experten von id Software zusammengetan, um Rage ein irres Comeback zu verschaffen.

Freut euch auf verrückte Talente wie Gravitationsbomben, die nahe Feinde einsaugen, kurz in die Luft heben und dann wieder fallen lassen. Mit einigen gut platzierten Schüssen oder explosiven Geschossen verwandelt sich diese unbewegliche Traube in einen fleischgewordenen Alptraum. Uns wurden Waffenmodifikationen gezeigt, die verschanzte Feinde hinter Deckungen im Bogen attackieren oder getroffene Gegner mit sattem Schub an eine von uns gewählte Oberfläche tackern.

