1.12-Update für Call of Duty: Black Ops 4 bringt viele Neuerungen

Treyarch hat via Reddit die zahlreichen Änderungen an Call of Duty: Black Ops 4 durch das Update 1.12 diskutiert. Für alle Details darf sich jeder gerne selbst durch den Reddit-Post kauen, wir servieren euch die Highlights.

Zum Beispiel sind Verbesserungen im Gameplay im Mehrspieler-Modus gelandet, ebenso wie die "Blackjack's Gun Game"-Playlist, die die neue automatische Pistole KAP 45 enthält. Hardcore Moshpit wird auch zu einer Kategorie und der Endurance Chaos Moshpit kehrt ebenfalls zurück, neben dem Mercenary Capture Moshpit und Safeguard.

Sehr bald wird auch der Mehrspieler-Waffenausgleich eingepatcht, allerdings erst mit dem Update 1.13 im Februar. Da gibt's dann auch Tuning-Änderungen für Anbauteile sowie Änderungen der Waffenbalance in Core und Hardcore.

Im Hinblick auf Blackout gibt es viele Abstimmungsänderungen wie die Reduzierung der Schadensminderungen für alle drei Arten von Rüstungen, die Entfernung von Spreng- und Nahkampfreduzierung auf Rüstungen der Stufe 3, die Reduzierung der Wirkungsdauer und des Wirkungsradius für Erschütterungsgranaten und die Erhöhung der Zündzeit für Mini-Cluster-Schäden an Clustergranaten. Mit Hinterhalt kommt ein neuer Modus, der auch in Blackout auf PS4 gestartet wird. Es ist zeitlich begrenztes Ereignis, bei dem Spieler nur Nahkampfangriffe, Abschussgeräte und Scharfschützengewehre haben. Oh, und der Kreis hört nie auf, sich zu bewegen. Auf anderen Plattformen wird der Down But Not Out Modus seine zweite Woche fortsetzen und nächste Woche durch Ambush ersetzt.