Epic und NFL feiern Super Bowl 53 in Fortnite

An diesem Wochenende findet mit dem Super Bowl in den USA eines der größten Sportereignisse der Welt statt. Beim Super Bowl 53 treffen die die AFC-Champions New England Patriots auf die National Football League-Champions Los Angeles Rams. Beide Mannschaften haben sich bereits 2002 in einem Super Bowl getroffen (obwohl Rams damals in St. Louis spielte), wobei die Patriots gewannen. Und sie gelten wieder einmal als Favoriten.

Jetzt bieten uns Epic und die NFL die Möglichkeit, uns für den Anlass in Fortnite zu verkleiden. Auf der Epic-Website können wir lesen: "Du kannst diese sportlichen Outfits ab Freitag, 14.1. um 19.00 Uhr im Laden kaufen. Ziehen Sie sich an und feuern Sie die Patriots vs. Rams mit zwei zusätzlichen Outfit-Stilen an - weiße Uniformen für jedes Team. Und besuche den Item-Shop ab Samstag, 14.30 Uhr, um das kostenlose Schweinehaut-Spielzeug zu ergattern, um dich auf das große Spiel vorzubereiten!"

Und das ist noch nicht alles. Es gibt tatsächlich mehr Super Bowl bezogene Dinge in Fortnite: "Nachdem ihr voll ausgestattet seit, könnt ihr im Pleasant Park für ein Fangespiel vorbeikommen oder die neue NFL Rumble LTM spielen. In diesem Modus mit begrenzter Zeit bist du in einem Team von 20 Spielern in Patriots- oder Rams-Outfits. Kämpfe es aus, bis ein Sieger die Trophäe mit nach Hause nimmt."