Capcom erwägt Remake von Resident Evil 3: Nemesis

Das Remake Resident Evil 2 wurde am vergangenen Freitag veröffentlicht und hat bisher hervorragende Bewertungen kassiert und satte Verkaufszahlen geschafft. Es scheint, dass Capcom das lange Ende erreicht hat. Werden sie also im gleichen Stil weiterarbeiten und ein komplettes Remake von Resident Evil 3: Nemesis bauen? Ja, genau das scheint der Plan zu sein. In einem Interview mit GameWatch sagte Capcom-Producer Yoshiaki Hirabayashi, dass Fans lange bettelten nach einem Remake von Resident Evil 2, für viele, viele Jahre. Und wenn Fans die gleiche Liebe für Resident Evil 3: Nemesis aufbringen, werde Capcom dem Projekt zweifellos grünes Licht geben. Dies scheint jedoch zu bedeuten, dass sich dieses Remake noch nicht in der Entwicklung befindet, aber Capcom schaut, ob die Nachfrage hoch genug ist. Also, möchtet ihr ein Remake von Resident Evil 3: Nemesis oder lieber ein ganz neues Spiel der Serie sehen?