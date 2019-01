Japanische Modemarke verkauft Pikachu-Sneaker

Nintendo und seine Marken sind ein großer Teil der Videospielkultur hier im Westen und ganz sicher in Asien. So ist es kaum verwunderlich, dass eine japanische Modemarke offiziell lizenzierte Pokémon-Klamotten verkauft. Der Markt für Gaming-Artikel ist riesig und wächst ständig. Und wir sehen immer mehr große Marken, die der Gaming-Kultur einen Platz in ihrem Sortiment einräumen. Diesmal werden ordentlich aussehende, flauschige, schwanz- und ohrenverzierte, von Pokémon inspirierte Turnschuhe der japanischen Modemarke "Glamb" gezeigt. Ihre Füße sehen so gut aus wie die Füße auf den Bildern auf der Website, man muss jedoch den Preis von 27.000 Yen (gut 216 Euro) ertragen können. Und da es sich um eine asiatische Firma handelt, die diese Schönheiten verkauft, werden wir Europäer wahrscheinlich mit einigen ebenso hohen Gebühren konfrontiert sein, um sie von Japan an unsere Füße zu bekommen. Neben den Pikachu-Sneakers bietet die Marke auch eine ganze Reihe anderer von Pokémon inspirierter Kleidungsstücke an, wer mag, schaut auf der Website vorbei.