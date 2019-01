Quantic Dream kündigt Partnership mit NetEase an

Quantic Dream, der Entwickler von Detroit: Become Human, Heavy Rain, Beyond: Two Souls and Fahrenheit hat eine Partnerschaft mit dem Branchenriesen NetEase bekannt gegeben. In einem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, erzählt die charismatische Androide Chloe aus Detroit: Become Human den Zuschauern von den großen Neuigkeiten und verdeutlicht, dass die NetEase-Teilübernahme Quantic Dream helfen wird, "seine Vision weiterzuentwickeln, mit neuen Ideen zu experimentieren und neue Horizonte zu erkunden", während die Franzosen ein unabhängiges Studio bleiben. Quantic Dream wird weiterhin unabhängig unter der Leitung der Branchenveteranen David Cage und Guillaume de Fondaumière agieren.