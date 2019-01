Batalj mit festem Termin im Februar

Fall Damage Studio hat enthüllt, dass das Strategiespiel Batalj am 21. Februar 2019 starten wird, wobei das Team einen Monat zusätzliche Zeit in der Closed Beta nutzt, um das Feedback der Spieler über Einheiten, Karten und Truppenkombinationen zu verarbeiten. "Wir haben hart daran gearbeitet, das Spiel so perfekt und stabil wie möglich zu gestalten. Das Team machte sich daran, drei Fraktionen, neun Helden und 54 Einheiten zu liefern - und das ist es, was wir tun. Letztendlich bietet es den Spielern Millionen von Truppevarianten, mit denen sie herumspielen und die Meta brechen können", sagte Anders Gyllenberg, CEO von Fall Damage.