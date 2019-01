Showrunner zu Netflix-Witcher-Show: "Ist echt nichts für Fünfjährige"

Die Nachrichten über die The Witcher-Show auf Netflix sind langsam alle raus. Von einem schwindenden Gerücht bis hin zu Henry Cavill im kompletten Outfit des Weißen Wolfs werden die Fans mit Hinweisen darauf angeheiz, was die Zukunft für Geralt als Serienheld bereithält.

Lauren Hissrich, Executive Producer der TV-Serie und Showrunner, sagte kürzlich auf Twitter, dass die "Show nicht für Fünfjährige sei. Also, wirklich nicht". Es scheint so, als würde die Show in die Fußstapfen der berüchtigten 18er-Wertung des Spiels treten, die ihrerseits die typische Gewalt der Nördlichen Königreiche und Geralts ikonische Persönlichkeit widerspiegelt.

Die erste Staffel der Show enthält acht Episoden, obwohl noch kein Veröffentlichungstermin bekannt ist. Wir sind mehr als glücklich, dass Geralts wilde Welt in Zukunft voll zur Geltung kommen wird, wenn sie Netflix erreicht. Und es ist gut zu wissen, dass sie den Inhalt nicht verwässern wird. Freust du dich auf die Witcher-TV-Serie?