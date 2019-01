Update 7.0.0 für Nintendo Switch ist online

Am 28. Januar veröffentlichte Nintendo ein neues System-Update für Nin tendo Switch, das die Betriebssystem-Software auf Version 7.0.0 bringt. Typischerweise dienen diese Updates der Software-Stabilität, obwohl dieses Update zumindest ein paar neue Funktionen für Switch-Benutzer mit sich bringt.

Spieler können nun aus sechs neuen New Super Mario Bros. U Deluxe-Symbolen wählen, um ihre Benutzerkonten zu personalisieren und so die bestehende Auswahl an anderen berühmten Nintendo-Symbolen zu erweitern.

Weitere Sprachen in anderen Regionen wurden ebenfalls hinzugefügt und sind über das Startmenü zugänglich. Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell) und Koreanisch sind die drei neuen Optionen, und allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität sind wie üblich ebenfalls im Patch enthalten.